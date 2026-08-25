Personal de la Comisaría Octava intervino este lunes alrededor de las 19.30 horas, en inmediaciones de bulevar Pedro Jurado y Camilo Villagra, tras un llamado que alertaba sobre un presunto hecho de violencia familiar.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 59 años, quien manifestó que su nieta, de 14 años, se encontraba de visita cuando mantuvo una discusión con su padre, de 39 años. Según el relato de la menor, durante el conflicto el hombre la habría golpeado en el rostro, provocándole una lesión en la nariz.

Tras comunicarse telefónicamente con su madre, esta dio aviso a la Policía. Por disposición de la Fiscalía de Género en turno, la adolescente y su abuela fueron trasladadas a la dependencia policial del Menor y la Mujer, para la recepción de la denuncia, mientras que se dispuso la intervención del Copnaf para la asistencia y resguardo de la menor.

En cuanto al hombre involucrado, quedó detenido y a disposición de la Fiscalía de Género, que continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido.