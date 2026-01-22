El Barrio San Cayetano vivió una jornada violenta que culminó con la detención de un hombre de 47 años.

Según informaron fuentes policiales, los hechos comenzaron en la mañana del miércoles cuando un joven de 23 años, domiciliado en la calle Ayacucho al Sur, ingresó al hospital local con una herida punzo cortante en la pierna derecha. Tras recibir atención médica, aseguró a la policía que se trató de un accidente doméstico.

Sin embargo, horas más tarde, alrededor de las 23:00, personal policial intervino en la intersección de calles Troisse y Alippi tras un llamado que denunciaba un incidente. Allí, un hombre de 24 años resultó con una lesión en el cuello y fue trasladado al nosocomio local. Según su declaración, mientras se encontraba en la vía pública fue atacado por el padre del joven herido por la mañana, quien lo acusó de haber lastimado a su hijo. La herida no revestía gravedad.

La investigación permitió establecer que el presunto agresor, de 47 años, se desplazaba en un vehículo pick-up antiguo y, alrededor de las 00:40, regresó al barrio realizando un disparo hacia una vivienda ubicada sobre calle Troisse entre Alippi y Tropas. El proyectil impactó en la vegetación y no provocó heridos.

En el marco de la causa por lesiones, a cargo de la Fiscalía del Dr. Jorge Gutiérrez, se realizaron dos allanamientos: uno en una vivienda de Ayacucho y Camilo Villagra y otro en un campo de Costa Uruguay Sur. Durante los operativos, la policía detuvo al hombre de 47 años y secuestró un arma blanca que podría estar vinculada con los hechos, además de la camioneta Ford F100 utilizada en los incidentes.

El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la UFI mientras continúa la investigación.