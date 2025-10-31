Personal de Comisaría Segunda tomó intervención a raíz de una denuncia radicada por un vecino de calle Florencio Sánchez, quien manifestó haber sido amenazado por un sujeto en el marco de un conflicto vinculado a una deuda de dinero.

De acuerdo a lo informado, el denunciante refirió que hace aproximadamente siete meses solicitó un préstamo a otra persona, quien en las últimas semanas habría comenzado a hostigarlo y amenazarlo, tanto de manera presencial como a través de mensajes, exigiendo la devolución del dinero.

En horas de la noche de ayer, cerca de las 23:30 horas, se hizo presente en su domicilio otro individuo que, portando un arma de fuego tipo revólver, expresó que la deuda ahora le pertenecía a él y que, en caso de no recibir el dinero, no volvería “a hablar” sobre el asunto.

A raíz de la denuncia y las tareas investigativas realizadas por personal policial, la Fiscalía interviniente dispuso el allanamiento y registro domiciliario de una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Acisclo Méndez e Inchausti, donde se logró el secuestro de un revólver calibre .22 largo, en buen estado de conservación.

El sindicado como autor fue correctamente identificado, quedando supeditado a la causa que se instruye por el delito de Amenazas Calificadas.