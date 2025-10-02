El mismo día en que un cadete fue apuñalado por compañeros en pleno centro de la ciudad, se hizo viral un video al que accedió Ahora ElDía en el que se ve a dos mujeres peleándose brutalmente en una estación de servicio.

Las imágenes, tomadas por testigos de lo ocurrido, muestran a dos jóvenes tirándose de los pelos, y en medio a un joven intentando separarlas.