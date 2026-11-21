En horas de la madrugada de este sabado, personal policial dependiente de la Comisaría del Menor intervino en un hecho de violencia de género ocurrido en inmediaciones de calles Goldaracena y Asisclo Mendez.

El episodio se registró alrededor de las 00:25 horas, cuando una mujer de 32 años caminaba junto a un amigo y fue interceptada por un hombre de 24 años, quien la habría agredido físicamente, propinándole dos golpes de puño en el rostro y tomándola posteriormente del cabello.

Ante esta situación, el acompañante de la mujer intervino para apartar al agresor, produciéndose un enfrentamiento entre ambos.

Minutos después, arribó al lugar personal policial, que logró poner fin a la pelea y procedió a la aprehensión del hombre.

Cabe destacar que entre la mujer y el aprehendido existían medidas judiciales de restricción vigentes, además de un dispositivo de boton antipánico, por lo que también se le atribuye la presunta violación de dichas medidas.

El procedimiento se llevó adelante por delito en contexto de violencia de genero, con intervención de las autoridades competentes.