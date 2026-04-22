La investigación por el violento episodio ocurrido en una escuela para jóvenes y adultos de Gualeguaychú sumó nuevas precisiones oficiales. El jefe de la Comisaría Novena, Enrique Villalba, explicó cómo se desarrolló el ataque con una cadena dentro del aula y confirmó que nueve personas resultaron con lesiones leves.

El hecho sucedió el lunes por la noche en la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) N°26 Anexo Gualeyán, ubicada en la zona del CIC Perigán.

Según detalló el funcionario, el agresor es un alumno de 20 años que cursaba en la institución junto a estudiantes de distintas edades.

Villalba señaló a Elonce que la Policía recibió un llamado de las autoridades del establecimiento advirtiendo que un estudiante mantenía una conducta violenta mientras se desarrollaban las clases con normalidad.

“Nos hacen saber del cuerpo directivo que un alumno estaba con una conducta agresiva para con sus compañeros”, indicó el comisario. Cuando los uniformados llegaron al lugar, el joven ya se había retirado por sus propios medios.

De acuerdo con el relato policial, el conflicto se habría originado por inconvenientes previos con otro alumno.

El uso de la cadena dentro del aula

El jefe policial explicó que el agresor llevaba una cadena de moto guardada dentro de la mochila y la utilizó en medio del altercado.

“Se dirige hacia donde estaba su compañero y le comienza a propinar golpes”, sostuvo Villalba al reconstruir la secuencia ocurrida dentro del aula.

En ese momento, compañeros y el docente intervinieron para intentar frenar la situación, aunque varios terminaron alcanzados por los golpes.

El comisario remarcó que entre los lesionados hubo hombres y mujeres que intentaron separar.

Qué lesiones sufrieron los heridos

Las nueve personas heridas fueron examinadas por el médico policial luego de radicar la denuncia correspondiente.

“Todos presentaron lesiones leves, ninguna revistió gravedad”, afirmó Villalba.

Además, precisó que se trató principalmente de golpes recibidos en medio del forcejeo y de la intervención para detener la agresión.

El hecho generó tensión dentro de la comunidad educativa, ya que ocurrió en plena clase.

Qué pasó con el agresor

Luego de retirarse inicialmente, el joven regresó a la escuela cuando la Policía ya estaba presente en el lugar. “Procedimos a demorarlo y posteriormente a aprehenderlo”, indicó el funcionario.

Tras la comunicación con la Fiscalía de turno, el atacante quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones.

En cuanto al futuro del alumno en la institución, Villalba señaló que aguardarán las decisiones judiciales y las medidas internas que adopte la escuela de Gualeguaychú.