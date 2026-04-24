Alrededor de las 6 de la mañana de este viernes, personal policial que se encontraba realizando un relevo de servicio en inmediaciones de Guido Spano y Ramírez fue interceptado por un funcionario, quien solicitó colaboración ante un llamado de sus suegros, quienes se hallaban atravesando una situación de violencia con su nieto.

Al arribar al domicilio, constataron una fuerte discusión en el interior. El hombre involucrado, de 25 años de edad, adoptó una actitud agresiva al advertir la presencia policial, por lo que se procedió a su inmediata demora.

Entrevistados los damnificados, de 69 y 71 años de edad, manifestaron que su nieto les había solicitado dinero y, ante la negativa, reaccionó de manera violenta, ocasionando la rotura de un vidrio y profiriendo amenazas de lesiones contra ambos.

Puesto en conocimiento de la situación, la Fiscalía de Género, dispuso la aprehensión del individuo, siendo trasladado a la Jefatura Departamental.