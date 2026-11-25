Alrededor de las 22:40 horas de este martes, personal policial dependiente de Comisaría Segunda intervino en un procedimiento relacionado con un hecho de desobediencia judicial.

La intervención se inició a raíz de un requerimiento de la Sala de Comando Radioeléctrico, que comisionó al personal policial a un domicilio de la zona, donde una mujer informó que su padre, sobre quien pesaban medidas judiciales vigentes, por violencia familiar, había estado merodeando la vivienda y que, al advertir la presencia policial, se había retirado del lugar corriendo.

Ante esta situación, se implementó una recorrida por las inmediaciones, logrando localizar al hombre en la intersección de calles Del Valle y Borques.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Género en turno, dispuso la aprehensión del hombre, de 49 años de edad, por el supuesto delito de Desobediencia Judicial, quien fue trasladado y alojado en Jefatura Departamental, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.