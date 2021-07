Violencia y tentativa de abuso sexual: la foto que probaría las agresiones de Caniggia a Nannis

El escándalo entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia parece no tener fin. Esta vez, el ex matrimonio volvió a ser noticia a raíz de la viralización de una foto en donde se la puede ver a la mediática mostrando las marcas y los moretones productos de supuestos golpes que, según asegura, recibió de parte del ex jugador de la Selección Argentina.