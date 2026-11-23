Un policía que estaba fuera de servicio sufrió dos ataques a golpes durante la madrugada de este lunes en Rosario del Tala. Primero fue agredido cuando asistía a la Fiesta del Choripán Entrerriano y luego lo golpearon en la calle, cuando se dirigía a denunciar lo ocurrido. Debió ser trasladado al hospital y dos personas quedaron detenidas.

Según se informó a Ahora, el episodio comenzó alrededor de las 3, cuando tres hombres de la ciudad fueron retirados del predio Multieventos por haber protagonizado peleas entre el público.

Los efectivos apostados en el ingreso fueron alertados de que uno de ellos habría agredido al policía que disfrutaba del espectáculo y le había provocado una herida en la boca. El ataque habría sido una represalia por un operativo de retención de una moto.

Los agentes localizaron al sospechoso cuando circulaba por 9 de Julio y Rebagliatti, donde fue demorado e identificado.

El policía herido se dirigió entonces a la Jefatura para realizar la denuncia. Sin embargo, al pasar por 9 de Julio e Irigoyen, fue sorprendido por un grupo de personas que, según la información policial, eran amigos del primer demorado.

Los agresores lo hicieron caer y continuaron golpeándolo cuando estaba en el suelo. Los testimonios recogidos permitieron localizar en las inmediaciones a un joven señalado como participante de este segundo ataque.

El funcionario fue trasladado de inmediato al hospital de la ciudad, ya que inicialmente se informó que habría perdido el conocimiento, además de presentar otras lesiones. Tras los estudios médicos, fue dado de alta.

Ambos demorados permanecen detenidos a disposición de la Fiscalía de turno. La investigación continúa para establecer las circunstancias de los ataques y la participación de otras personas.

La Jefatura indicó que el espectáculo estaba finalizando y había reunido a unas 4.000 personas. Hasta los incidentes, la actividad se había desarrollado con normalidad.