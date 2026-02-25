Este miércoles, personal de la Comisaría Tercera fue convocado a un domicilio en las inmediaciones de Clavarino y Patico Daneri, a raíz de un conflicto de pareja.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con una joven de 18 años, quien manifestó que su pareja, un hombre de 34, se encontraba ocasionando daños en sus prendas de vestir con la finalidad de impedirle concurrir a una entidad bancaria a retirar dinero. Los oficiales le ofrecieron radicar la correspondiente denuncia, pero la joven se negó y se fue del lugar.

Luego, el hombre adoptó una actitud agresiva hacia los policías, insultándolos y amenazándolos con un elemento contundente. Los efectivos procuraron en todo momento disuadir la situación y evitar que se produjeran lesiones o daños.

De repente, el agresor descartó su arma y se dio a la fuga de manera exaltada, pero fue interceptado en las calles Mostto y Rodó gracias a la colaboración de personal del Comando Radioeléctrico. Al momento de su aprehensión, intentó agredir al personal actuante, por lo que debió ser reducido y esposado en el lugar.

Informada la Fiscal Auxiliar de Género en turno, se dispuso la aprehensión del hombre por el delito de Resistencia a la Autoridad, a raíz de que la joven se negó a denunciar.

El aprehendido fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.