En la madrugada de este sábado, oficiales de la Comisaría Tercera y del Grupo Especial intervinieron en un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre de 40 años, en el marco de una causa por presunta violencia de género.



El hecho se originó a raíz de la denuncia de una mujer, quien manifestó haber mantenido una discusión con su pareja mientras se trasladaban en un auto junto a tres menores de edad. Según lo denunciado, durante el trayecto el hombre habría adoptado una actitud agresiva, produciéndose un forcejeo que permitió a la mujer descender del vehículo junto a los niños y pedir ayuda.



A partir de las características aportadas sobre el auto y el conductor, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizarlo en las inmediaciones de Mosto y Juan B. Justo. Por disposición de la Fiscalía de Género en turno, aprehendieron al sujeto.



En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó un test de alcoholemia al conductor y este dio positivo, con un porcentaje de 1,61 g/l de alcohol en sangre. Fue así que retuvieron su vehículo y procedieron a ejecutar las actuaciones administrativas correspondientes.



El aprehendido fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.