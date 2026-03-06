Un gravísimo hecho de violencia e inseguridad tuvo lugar en Paraná, el cual derivó en una exhaustiva investigación policial que culminó en las últimas horas con múltiples allanamientos y el recupero de pertenencias robadas. La causa se investiga como robo calificado por el uso de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad.

El aberrante suceso se registró el pasado 22 de febrero, en jurisdicción de comisaria Duodécima, más precisamente en Barrio Jaureche. Según el informe oficial, el terror comenzó en horas de la madrugada, cuando por una supuesta deuda de alquiler un masculino mayor edad, hace ingreso por la ventana a una vivienda.

En el interior de la casa se encontraba una mujer junto a su hijo de cinco años. Lejos de mediar diálogo, el asaltante actuó con extrema violencia, procediendo tras amenazas verbales y portando un arma de fuego a amordazar a la femenina y al menor.

Mientras las víctimas se encontraban inmovilizadas y aterradas, el delincuente justificó su accionar manifestando que se quedarían con sus pertenencias en calidad de pago por su deuda. Además, para infundir aún más terror, el sujeto les advirtió que ellos (en relación a su familia) mandaban en el barrio.

El agresor terminó llevándose así varios elementos de gran valor de esta femenina. El nivel de violencia psicológica y física fue tal, que la víctima, por temor se retiró luego del lugar, quedando allí gran parte de sus pertenencias.

La investigación y los allanamientos



Una vez radicada la denuncia, al tomar conocimiento de lo acontecido personal de esta División Robos y Hurtos dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, se hizo cargo de las tareas investigativas correspondientes conjuntamente con personal de la mencionada Comisaria.

El rápido accionar policial rindió frutos. Mediante diversas tareas de inteligencia se logró individualizar a los partícipes denunciados, como así también el lugar donde estos residen, uno en el mencionado barrio (Jaureche) y el otro en calle Gobernador Crespo al final zona de Barrio Toma Vieja.

Con esta información, se labra el informe correspondiente a Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno, quien actuó con celeridad frente a la gravedad del hecho. Fue así que se tramitaron las medidas judiciales, realizándose en la fecha tres allanamientos con resultados positivos.

Los operativos se desplegaron en dos puntos de la ciudad. Dos de ellos en Barrio Jaureche donde sucedió el hecho en cuestión, donde se procedió al secuestro de electrodomésticos y muebles denunciados como sustraídos. Por otro lado, en un tercer allanamiento en calle Gobernador Crespo al final, se secuestró un aparato de telefonía celular de interés para la causa.

Finalmente, durante los procedimientos, se procedió a notificar a las personas allanadas que por disposición de la fiscalía actuante quedaban supeditados a la causa, por lo que deberán rendir cuentas ante la Justicia por el violento asalto.