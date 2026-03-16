El hecho se registró alrededor de las 17.50 en la intersección de Pedro Jurado y Jordán, donde por causas que aún se investigan impactaron dos motovehículos.

Uno de ellos era una Gilera 110cc, conducida por un joven de 27 años que circulaba por calle Jordán en sentido este-oeste, acompañado por una mujer de la misma edad. El otro rodado involucrado fue una Honda XRL 250 Tornado, manejada por un hombre de 41, quien transitaba por Pedro Jurado de norte a sur.

Tras el impacto, una ambulancia del Hospital Centenario trasladó a los tres involucrados para su atención médica. Posteriormente se informó que los dos ocupantes de la Gilera sufrieron lesiones leves, mientras que el conductor de la moto de mayor cilindrada resultó con lesiones graves, entre ellas fractura de cráneo, por lo que quedó internado en la unidad de terapia intensiva.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Octava, personal de Policía Científica, el médico policial de turno y agentes de Tránsito Municipal. Estos últimos retuvieron la motocicleta Honda XRL 250 debido a falta de casco, ausencia de espejos y falta de dominio colocado.

Las actuaciones se iniciaron de oficio para determinar las circunstancias del choque, con intervención de la Fiscalía de Propiedad.