Un auto y una camioneta chocaron de manera frontal en Ruta 12, a un kilómetro del ingreso a Betbeder, departamento Nogoyá. Según se informó a AHORA, dos personas fueron hospitalizadas.

El impacto ocurrió este martes entre un Fiat Siena rojo, conducido por una mujer de 69 años, en compañía de su marido, de 75, y una camioneta Mazda, manejada por un ciudadano paraguayo, de 52.

Ambos ocupantes del Siena, oriundos de la localidad de Lucas González, debieron recibir atención médica.

La mujer fue derivada al Hospital de Nogoyá, estaba consciente y se aguarda el parte médico para conocer la gravedad de sus heridas. En tanto, el hombre refirió dolores en sus costillas por lo que fue trasladado para que le realicen placas tomográficas.

El tránsito tuvo que ser asistido en el lugar por bomberos y personal policial del Puesto Camionero y de la Comisaría Villa Tres de Febrero y Betbeder.