Un choque frontal entre un auto y un camión se registró esta madrugada en la Ruta 174, en el puente Rosario-Victoria a escasos metros del peaje local. El tránsito estaba interrumpido, lo que generaba una extensa fila de vehículos detenidos.

Desde Radiópolis informaron que en las primeras horas de la jornada un auto y un camión chocaron de frente. Aún se desconocían los detalles de la mecánica del siniestro y si había lesionados o víctimas. Las imágenes que trascendieron, muestran al coche involucrado dado vuelta.

La presencia de ambos vehículos en la traza obligó a cortar el tránsito a la altura del peaje local en ambas manos. Según indicaron en Antes de Salir (El Tres) se habían concentrado varios coches que se encontraban detenidos ante la imposibilidad de avanzar hacia Entre Ríos.

En tanto, también se prohibió el paso desde Victoria hacia la ciudad de Rosario.