 Violento cruce: Reato reveló cuánto gana Brancatelli como funcionario y casi se van a las manos

Todo comenzó con el debate sobre las consecuencias económicas que provoca la cuarentena obligatoria y si la clase política debe o no reducir sus salarios en esta época de crisis. Poco a poco, el tono entre los dos panelistas fue subiendo.

"La clase política debe hacer su ajuste. Vos tendrías que renunciar. Yo quiero saber cuánto ganás y si seguís trabajando. ¿O estás en cuarentena?", le lanzó Reato a Brancatelli.

Y a continuación reveló como información cuánto cobraría Brancatelli por su función como coordinador ejecutivo en la Secretaría de la Municipalidad de Pilar. "Yo tengo el culo limpio, no como vos que cobrás $145.000 del Estado. Sos un ñoqui y un llorón", afirmó.

El panelista, con mucho fastidio, respondió: "Me parece que es un momento muy desagradable y una falta de respeto... Si querés lo arreglamos afuera".

Mientras Doman, sin suerte, intentaba calmar los ánimos, la discusión continuó: "No arreglamos nada afuera. Acá lo arreglamos afuera. Sos un mafioso y un ñoqui", reiteró Ceferino.

"Si quieren me voy, por que yo no puedo aceptar que no me dejen decir nada cuando él me hizo un montón de acusaciones", le reclamó Brancatelli a Doman, que pedía cambiar de tema.

Entonces, el conductor le cedió la palabra para que haga su descargo. "Primero, tengo el culo muy limpio. Trabajo como tengo que trabajar. Mentís con las cifras. Te molesta la política. Y sos un maleducado. No solo con la política, sino también con el país y con un compañero de trabajo. Yo no te voy a faltar el respeto".

"Aparte sos un llorón", siguió Reato. "No soy un llorón, si querés vamos afuera", retrucó Branca, mientras Doman exigía silencio. "Les pido a los dos que no personalicen la discusión, solo argumentos políticos", pidió el conductor, que finalmente logró frenar la tensión. (Clarín)