Contra el guardarrail del cantero central terminó su marcha un Chevrolet Corsa esta mañana, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo mientras transitaba por la Autovía Nacional N° 12.

El fuerte impacto se produjo a las 06:52 horas de este miércoles, a la altura del kilómetro 130. El automóvil, guiado por un joven de 23 años oriundo de Federal, circulaba en sentido Entre Ríos a Buenos Aires (con destino final en Merlo) cuando se desencadenó el siniestro.



Sin heridos A pesar de la violencia del choque y de cómo quedó posicionado el vehículo contra la estructura metálica, el conductor resultó ileso. Personal de emergencias confirmó en el lugar que el joven no presentaba lesiones, quedando el saldo del accidente únicamente en daños materiales.

Operativo de despeje Una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas (Móvil 24) acudió rápidamente al lugar para asistir y asegurar la zona. Trabajaron en conjunto con efectivos de la Policía Caminera (Puestos Brazo Largo y Empalme).

Finalmente, un auxilio mecánico particular retiró el rodado hacia una zona segura, permitiendo que la circulación se normalizara pasadas las 08:00 de la mañana.