Un violento incidente se registró en la madrugada del sábado en el local bailable Bummper, donde un joven de 18 años fue detenido tras agredir a un efectivo policial en medio de un disturbio dentro del establecimiento.

Según informaron fuentes policiales, el incidente comenzó cuando el joven intentó iniciar una pelea en el interior del boliche. El personal que cumplía servicio adicional intervino en varias oportunidades y le ordenó que desistiera de su actitud, pero el implicado desoyó las indicaciones y elevó su nivel de agresividad.

Ante la situación, efectivos de Comisaría Primera tomaron intervención. Lejos de calmarse, el joven reaccionó con violencia y atacó a uno de los uniformados, lo que derivó en su inmediata reducción en el lugar.

Tras el procedimiento, el agresor fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia acusado de resistencia a la autoridad y lesiones.