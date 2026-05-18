El hecho sucedió en inmediaciones al museo Azotea Lapalma, por el pasaje de calle San Luis.

La adolescente iba por la vereda y enfrente iba el delincuente, que al aproximarse no dudó en cruzar la calle y sorprenderla.

El robo se produjo en segundos y quedó registrado en cámaras de seguridad de los vecinos.

El delincuente la abordó, la sujetó e intimidó y consiguió quitarle el teléfono celular.

Luego de ello salió corriendo en la dirección que caminaba, mientras que la joven salió completamente compungida en sentido hacia la escuela.

Por estas horas, la Policía trabaja en el hecho y en tratar de identificar al delincuente, que tenía el rostro tapado con la capucha de su buzo.