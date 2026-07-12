Minutos antes de las 21 horas del viernes, un vecino de Gualeguaychú, dueño de una frutería y verdulería de la ciudad, fue abordado por dos delincuentes cuando llegaba a su casa en las inmediaciones de Héctor Irigoyen y Sobral, en el Barrio 34 Viviendas, detrás del Barrio Piter.



Al bajar de su camioneta, la víctima fue sorprendida por la llegada abrupta de una moto con dos hombres, quienes le apuntaron con una pistola para robarle. En el video de la cámara de seguridad, al que tuvo acceso Ahora ElDía, puede verse como el hombre les lanza su mochila sin oponer resistencia.

Según trascendió, en el lugar se encontraron dos casquillos de bala, lo que da a entender que los delincuentes hicieron dos disparos al piso. Asimismo, se dio a conocer que en la mochila había una suma importante de dinero, vales para comprar en el Mercado Central y documentación.

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