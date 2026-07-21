Detuvieron a un joven de 19 años acusado de golpear con un caño a un hombre para robarle el celular y dinero en efectivo en una vivienda de Victoria. El procedimiento se realizó este lunes durante un allanamiento ordenado por la Justicia.

Según se informó a AHORA, la investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, quien relató que se encontraba en su domicilio de la zona de Copello y Matheu cuando ingresó un hombre conocido.

De acuerdo a su testimonio, el agresor lo atacó con un caño, le provocó lesiones y luego le robó el teléfono celular y dinero en efectivo antes de escapar en una motocicleta de 150 centímetros cúbicos.

A raíz de la investigación, este lunes alrededor de las 12:30 personal policial allanó una vivienda ubicada en Cortada La Virgen y Viamonte. Allí detuvo al sospechoso y secuestró un caño de pileta, una riñonera y una motocicleta de 150 cc, elementos de interés para la causa.

El joven fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, luego de ser examinado por el médico policial.