Un grupo de músicos oriundos de Mercedes, Corrientes, protagonizó un vuelco sobre la Ruta Nacional 12, en inmediaciones de Laguna Pucú, cuando regresaba de una presentación. Entre los ocupantes del vehículo se encontraba la reconocida cantante La Gauchita Cumbiera, Paola Belén Durán. También viajaba un niño.

El siniestro ocurrió durante la noche del domingo, en jurisdicción del municipio de Carolina, departamento Goya. De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor habría realizado una maniobra para esquivar un carpincho que se cruzó sobre la calzada y, como consecuencia, perdió el control del automóvil.

El rodado salió de la trayectoria y terminó volcado a un costado de la ruta, con las cuatro ruedas hacia arriba, sufriendo importantes daños materiales.

Tras el accidente, uno de los primeros en detenerse para brindar asistencia fue el enfermero Ariel “Monchito” Martínez, del Hospital San Pedro de Perugorría, quien circunstancialmente circulaba por el lugar y se acercó para ayudar a los ocupantes.

Minutos después arribaron Bomberos Voluntarios, personal del CAPS de Carolina y efectivos policiales, quienes trabajaron en la asistencia y el operativo de emergencia.

Todos los ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Regional de Goya, donde se les realizaron estudios y controles médicos.

Según los primeros datos disponibles, no se habrían registrado lesiones de gravedad y los integrantes del grupo se encontrarían fuera de peligro. Las autoridades continúan trabajando para establecer con precisión las circunstancias del siniestro.