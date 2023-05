Lorena Mabel Tequeira, no puede contener las lágrimas. Sabía que a su hija de 13 años algo le pasaba. Y su instinto maternal, no estaba errado. "Yo la notaba rara, porque no quería comer, estaba ojerosa, no era mi hija", dijo en diálogo con cronica.com.ar.

Una consulta médica al Hospital "Dr. Alejandro Korn" le confirmó lo peor. Una de sus tres hijas, la del medio, había sido víctima de abuso sexual a manos de un vecino, "que conocían de toda la vida", señaló la entrevistada, y tal como refieren las estadísticas, el presunto abusador forma parte del círculo de confianza, lo cual hacía insospechable el infierno que la menor soportaba en silencio.

"Yo me siento culpable porque yo estaba trabajando", se cuestiona Lorena que realizó la denuncia por abuso sexual en la DDI de La Plata.

Sin embargo, el dolor de Lorena no finaliza en lidiar con el estrés postraumático que sufre su hija, sino que además se debe enfrentar a las reiteradas amenazas y a la violencia constante de parte de la familia del presunto abusador de su hija, que en más de una ocasión se presentó en su vivienda. "Su hermano me amenazó con matarme y quería entrar a mi casa con un cuchillo", dijo Lorena, en medio de un ataque de nervios.

El infierno que vivía la hija de Lorena, salió a la luz a partir de unos fuertes dolores de cuerpo que sentía en el último tiempo.

"Mi hija tenía dolores de pecho, en la panza, y casi cuarenta grados de fiebre", relató Lorena sobre el pasado domingo. Cuando le preguntaba a la menor qué le pasaba, ella contestaba "que le estaba por venir la menstruación". Pero, Lorena estaba intranquila. Es que el último tiempo, la notaba "rara".

"No quería salir de casa, ni ver a nadie. Tampoco quería comer, estaba ojerosa. Incluso el sábado pasado en el cumpleaños de mi sobrino, no quiso ni siquiera probar la torta, cuando la debilidad de ella siempre fue lo dulce", expresó. "No era la hija que yo había criado", manifestó.

En ese contexto, la llevo al Hospital "Dr. Alejandro Korn", para que la revisen. Y fue ahí cuando en un momento de complicidad y confianza, la menor le confió a una de las enfermeras el calvario que venía sufriendo el último tiempo. "Les contó con lágrimas y poca voz todo lo que él le hizo, que no era la primera vez, que ella pedía socorro, pero que nadie la ayudaba", remarcó Lorena.

El relato del horror

Brayan Chavez, de 30 años, es el denunciado señalado como el presunto abusador. Es "un vecino de toda la vida", que vive frente a la casa de Lorena, situada en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata, donde ella vive junto a sus tres hijas de 16, 13, y 5 años.

"Es un vecino del barrio de toda la vida. Él le daba cariño, el cariño que el padre no le daba, le brindaba confianza como si fuera un padre, por eso mi hija decidió preguntarle para que sea su padrino en el bautismo, y él le dijo que si", contó la denunciante.

Los episodios de abuso sexual habrían ocurrido en cuatro oportunidades y todos con el mismo método.

"Él la había llamado para mirar una película y tomar mate. Cuando ella llegó a la casa, él cerró la puerta con llave", relató Lorena.

El testimonio se torna cada vez más escalofriante y escabroso. "Fue muy agresivo, la penetró, le hizo mucho daño, ella pedía socorro y le decía que parara, pero él le decía - ´ya te vas a convertir en mujer y vas a tener cuerpo de mujer´-, ella lloraba desesperada", expresó la mamá de la víctima.

Además, la menor guardó silencio porque él la había amenazado de muerte. "Le dijo que si contaba algo yo le iba a pegar, y la iba a mandar a un internado, donde le iban a hacer cosas peores a las que le hacía él", sostuvo Lorena.

"Por miedo no dijo nada", añadió la mamá de la víctima que dijo que no puede evitar sentir culpa por todo el dolor que atravesó su hija, quien actualmente está con medicación y tratamiento psicológico.

Fuente: cronica.com.ar