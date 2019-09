Violó la perimetral, roció a su ex con nafta y la prendió fuego: ella lucha por su vida

Voceros de la policía de Misiones informaron que el hecho ocurrió el último domingo y el sospechoso, identificado por su nombre Jorge D., fue detenido y quedó acusado del delito de "homicidio en grado de tentativa y desobediencia judicial".

Según los pesquisas, todo comenzó cuando un hombre alertó al Centro Integral de Operaciones que en una vivienda se escuchó una fuerte discusión y que un joven había "prendido fuego" a una mujer en el barrio "El Piedral", de la ciudad de Posadas.

Una vez tomada la denuncia, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar y efectivamente pudieron constatar que una mujer de 24 años, cuyo nombre aun no trascendió, se encontraba en delicado estado de salud, por lo que se dispuso su traslado al hospital de Ramón Madariaga donde recibió atención médica. Según la denuncia hecha por los familiares de la joven, el sospechoso protagonizó una fuerte discusión con su ex mujer por causas que se desconocen, tras lo cual la roció con nafta y la prendió fuego. Los investigadores aseguraron que la mujer sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo y se hallaba en estado de gravedad. Una vez consumado el hecho, Jorge se fugo del lugar siendo localizado y detenido horas más tarde en jurisdicción de la comisaría 14ª de la ciudad de Posadas. La policía informó que, tras ser identificado, se determinó que el hombre tenía una restricción de acercamiento a su ex mujer, quien lo había denunciado por violencia de género.

El hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción N°3 de Posadas, en la causa caratulada como "Homicidio en grado de tentativa y Desobediencia judicial". Mientras que la mujer se continúa internada con "pronóstico reservado" y se aguarda en la jornada de este lunes un nuevo parte de su salud. (fuente: Crónica)