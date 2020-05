Violó a una chica con retraso madurativo y le dieron domiciliaria por el coronavirus

petersen.jpeg La abogada Fernanda Petersen

Petersen señaló que "a (Néstor) Ibars lo conozco bien, desde antes de 2008 y, si bien por los mecanismos legales no nos enteramos, sabemos de su liberación. Mi ahijada pudo poner en palabras lo que le hizo este monstruo. La Justicia se tomó siete años para condenarlo a otros siete y a los cinco lo liberó".

"No me da la cara para decirle lo que pasó. Ella tiene 30 años, con un retraso madurativo, pero capaz de comprender todo. Se vuelven a vulnerar sus derechos. Cuando termine este aislamiento no me animo a que vuelva a salir al supermercado o a sacar a pasear a su mascota", enfatizó.





En ese sentido, la letrada admitió que "hay situaciones que se deben analizar. Si existe la posibilidad de que alguien se contagie, se deben tomar medidas porque los penales son espacios de gran hacinamiento y con esta pandemia nos explota una realidad cotidiana. Pero no es lo mismo la situación de una persona condenada a menos de cinco años, algo muy distinto es el caso de este sujeto".

Este tipo va a volver a cometer un delito de estas características

"Este tipo va a volver a cometer un delito de estas características. Los niveles de reincidencia por su perversión son muy altos, lo dicen los peritos. Puede que ella nunca se lo cruce, pero su estado de vulneración se vuelve a poner en acción como un mecanismo muy difícil de sobrellevar", finalizó Petersen.