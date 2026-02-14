INTERVINO PERSONAL DE COMISARÍA TERCERA
Violó una restricción judicial y terminó detenido en un baldío
El hombre tenía prohibido mantener contacto con su pareja. Fue aprehendido tras un procedimiento policial en la mañana del sábado.
Un hombre de 38 años fue detenido este sábado por la mañana en Gualeguaychú, acusado del delito de desobediencia judicial, luego de ser encontrado junto a su pareja pese a tener vigente una prohibición de contacto.
El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Tercera alrededor de las 9.15, en inmediaciones de las calles Rodó y Rosario. Según informaron fuentes policiales, los efectivos intervinieron en un terreno baldío ubicado en la esquina sureste, donde identificaron al individuo sobre quien pesaban medidas judiciales que le impedían acercarse a una mujer de 34 años.
Ante la situación, ambos fueron demorados y se dio intervención inmediata a la Fiscalía de Género, que dispuso la aprehensión del hombre por violar las restricciones vigentes.
En cuanto a la mujer, se le indicó la necesidad de radicar la correspondiente denuncia, aunque manifestó su negativa y se retiró del lugar.
El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.