Un hombre de 38 años fue detenido este sábado por la mañana en Gualeguaychú, acusado del delito de desobediencia judicial, luego de ser encontrado junto a su pareja pese a tener vigente una prohibición de contacto.

El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Tercera alrededor de las 9.15, en inmediaciones de las calles Rodó y Rosario. Según informaron fuentes policiales, los efectivos intervinieron en un terreno baldío ubicado en la esquina sureste, donde identificaron al individuo sobre quien pesaban medidas judiciales que le impedían acercarse a una mujer de 34 años.

Ante la situación, ambos fueron demorados y se dio intervención inmediata a la Fiscalía de Género, que dispuso la aprehensión del hombre por violar las restricciones vigentes.

En cuanto a la mujer, se le indicó la necesidad de radicar la correspondiente denuncia, aunque manifestó su negativa y se retiró del lugar.

El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.