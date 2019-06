Virginia Gallardo se casó por Civil con Martín Rojas, tras cuatro años y medio de amor

Pasado el mediodía, la integrante de Polémica en el bar arribó al registro civil con un look informal, pero un bello vestido la esperaba adentro. "Me cambio acá para no arrugarme", le dijo Virginia al notero de Intrusos antes de firmar la libreta roja, con una enorme sonrisa, maquillada y con el peinado resuelto.

Feliz, pero sin signos de ansiedad a la vista, Gallardo agregó: "No quería que llegue el día, porque llegó y se fue. Hoy es algo más intimo, con amigos y familia. Igual, somos una familia grande, traje a todos los correntinos”. Y remarcó: “La idea del casamiento es que los invitados vengan con buena energía, a pasarla lindo y a festejar".

Por otro lado, Virginia contó que la semana que viene se irá de luna de miel con Martín a un destino playero que no reveló. Sobre la posibilidad de agrandar la familiar, comentó: "Sí, me imagino que después sí".