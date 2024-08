La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Rocío Bonacci, una de las legisladoras que integró la comitiva que visitó a Alfredo Astiz y a otros genocidas presos en el penal de Ezeiza, afirmó que la visita era de carácter "humanitario" y dijo sentir "enojo y miedo". A su vez, reveló que se habló de prisión domiciliaria con los represores.

En declaraciones a la señal de noticias A24, Bonacci contó que la iniciativa surgió a partir de una convocatoria del diputado Beltrán Benedit que se extendió al resto del bloque. "Se había informado que era una visita al penal de Ezeiza en la que se iban a recorrer las instalaciones con fines humanitarios", explicó. "Nunca se dijo que iban a estar esas personas", agregó, en alusión a los condenados por delitos de lesa humanidad.

También relató cómo fue el momento en que se dio cuenta del objetivo real de la visita: "Mi compañero saca un papel del bolsillo y empieza a nombrar apellidos. Ahí entré en pánico porque a mí no me habían dicho que iban a estar esas personas esperándonos. Yo dije que no quería participar, que no quería ser una voz activa de la reunión ni suscribir ningún comunicado". A su vez, dijo sentir miedo por todo lo que derivó de este hecho: "Tengo miedo de todo lo que está sucediendo. Hay gente que me apunta en la calle, que me grita cosas".





Rocío Bonacci, diputada de La Libertad Avanza.



Bonacci dijo que pese a su oposición, ingresó con el resto de los diputados: "El guardiacárcel nos dijo que esto era una comitiva y que hay que manejarse con cierta cautela. Cuando pido retirarme antes, el gaurdiacarcel me dice 'no, quedate'. Insisto y le digo que quiero ir al baño. Y cuando le digo eso, me dijo 'perfecto, te acompaño'".

Al ser consultada por el contenido del encuentro, Bonacci reveló que se habló de una prisión domiciliaria.

"Se charló mucho de lo que es la prisión domiciliaria. Teniendo en cuenta que estas personas son mayores de 70 años, algunos con enfermedad terminales. Básicamente el tema de la conversación fue ese. Incluso había un recluso -a quien señaló como Raúl Guglielminetti- que al diputado Benedit le entregó en la mano un proyecto que decía 'Ideas de proyecto de prisión domiciliaria'", afirmó. Dicho proyecto quedó en manos de Benedit.



"Nunca tuve la intención de ir al penal para reunirme con esas personas. Mi intención era ir para conocer las condiciones y entrar en contacto con presos comunes y escuchar algunos relatos", expresó.

La visita de este grupo de legisladores -integrado además por Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Lourdes Arrieta- desató una interna en el bloque oficialista. La mayoría se mantuvo en silencio y el presidente de la Cámara de Diputados -y dirigente libertario-, Martín Menem, evitó referirse al tema. Bonacci, sin embargo, dijo que el cuerpo estaba al tanto de la visita.

Por el lado opositor, los bloques dialoguistas repudiaron la visita y Unión por la Patria presentó un proyecto para conformar una comisión que investigue el hecho y, eventualmente, determine las medidas correspondientes, una propuesta que fue respaldada por la legisladora.



Fuente: Filo.news