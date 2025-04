Viviana Canosa se presentó esta mañana junto a su abogado Juan Manuel Dragani en la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py para presentar una denuncia luego de sus dichos en televisión contra Lizy Tagliani.

Luego de realizar el trámite judicial, la conductora le cedió la palabra a su letrado para que explicara los alcances de la presentación.

“Denunciamos lo que teníamos que denunciar ante la fiscalía del doctor Carlos Stornelli”, afirmó Dragani. “La causa está en secreto de sumario, no podemos adelantar nada porque tenemos que preservar la investigación”, continuó el profesional, y anticipó algunos de los pasos a seguir: “Va a haber una serie de medidas de pruebas en las próximas horas y vamos a aportar algunas pruebas más, además de la declaración que se brindó esta mañana”.

Sobre las posibles citaciones a las personas señaladas en la declaración, el abogado analizó. “La llamada a indagatoria es muy prematura. Primero hay que investigar los hechos denunciados. Y repito, la causa está en secreto de sumario”. Además, destacó qué tipo de pruebas tienen pruebas para presentar. “Hay locaciones, hay nombres. Se aportó todo lo que teníamos”.

Viviana Canosa al salir de Tribunales cuando fue a declarar en contra de Lizy Tagliani (RS Fotos)

Fuentes judiciales consultadas por Infobae ratificaron que Canosa anticipó su intención de aportar pruebas independientemente a lo que defina la Justicia. Precisaron además que la denuncia incluye a distintas personalidades vinculadas al medio artístico y se informaron locaciones exactas en dónde se habrían cometido los delitos denunciados.

Viviana Canosa contó en sus redes sociales que este martes anticipó su declaración contra Lizy Tagliani (Instagram)

Por su parte, Canosa explicó por qué decidió anticipar su presentación, estipulada inicialmente para mañana miércoles. “Recibí presiones anoche”, afirmó. Ante la consulta de qué tipo de presiones, respondió “no importa”, y contó cómo transitó las últimas horas, desde que sus dichos tomaron estado público.

“Entiendo el laburo que están haciendo todos, pero entiendan que estoy casi sin dormir desde ayer”. En este sentido, contó los motivos por los cuales asistió al estreno de Mazel Tov, la película de Suar, donde también fue abordada por la prensa. “Fui a ver a Adrián porque es mi jefe. Recibimos unos mensajes mientras mirábamos la película, razón por la cual decidí que la declaración fuera hoy y no mañana para quedarme tranquila”.

Previamente, la conductora de Viviana con vos había contado sus sensaciones antes de ingresar al edificio de Retiro: “Estoy angustiada, pero haciendo el laburo correcto: vengo a la Justicia”, dijo. En sus redes sociales, había anticipado el día de su declaración. “No dormí en toda la noche”, escribió en sus historias de Instagram, en consonancia con lo que declararía horas más tarde en televisión.

El detonante público de esta acción judicial ocurrió en su ciclo televisivo, Viviana con vos, emitido por El Trece. Allí, Canosa había revelado que se sentía en la obligación de referirse a su relación pasada con Tagliani. “El viernes decidí hablar porque quería sacarle la careta a Lizy Tagliani. Para mí, Lizy Tagliani es un lobo con piel de cordero”, afirmó. Y explicó por qué había decidido hacerlo: “No encontraba el momento para contar todo lo malo que me hizo. Y no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo”.

En su programa del lunes 14, Canosa presentó denuncias vinculadas con presuntos delitos de índole sexual que involucrarían a menores de edad. En particular, apuntó contra Lizy Tagliani, a quien vinculó con fiestas privadas en las que habría presencia de menores. Durante la transmisión, Canosa explicó su motivación. “Lo que voy a contar para mí es un horror. Porque hay temas que me irritan, hay temas que se ponen muy heavies, como el de los menores. Yo nunca voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia”, expresó. Al día siguiente, se presentó en Comodoro Py para ratificar sus palabras.

El descargo público de Lizy Tagliani y su vínculo con el proceso de adopción

Lizy Tagliani hizo un descargo público contra las acusaciones de Viviana Canosa

A la misma hora en que se conocía la presentación judicial efectuada por Viviana Canosa en Comodoro Py, Lizy Tagliani intervino telefónicamente en el programa A la Barbarossa, emitido por Telefe. La conductora negó con énfasis las acusaciones sin mencionar directamente a Canosa. “Yo nunca robé. Jamás, en mi vida toqué un menor y mucho menos abusé. No estoy en ninguna lista. Jamás estuve con ninguna persona que se acerque a la trata de personas o de menores. Jamás llamé a un menor desde ningún lado. Nunca toqué un pibe. Jamás en mi vida”, afirmó.

Tagliani sugirió que el momento elegido para hablar no fue casual. “Hace seis meses que mi hijo está en peligro, ¿y no hiciste nada? ¿Nadie hizo nada? ¿Lo pusieron en riesgo a él?”, cuestionó. Además, anticipó que, de no obtener respuestas judiciales en el país, recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.