El fenómeno de caída de la natalidad viene intrínsecamente relacionado con el aumento de la población de adultos mayores, y al igual que al igual que ese escenario, requiere de estrategias para abordar esta nueva conformación social.

Según Naciones Unidas, para fines de 2070, se prevé que la población mundial de 65 años o más alcance los 2.200 millones, y supere en número a los menores de 18 años. A mediados de la década de 2030, habrá 265 millones de personas mayores de 80 años, más que niños. Incluso las naciones de rápido crecimiento experimentarán un aumento de la población anciana en los próximos 30 años. “Estas naciones deberán prepararse para importantes cambios demográficos con el refuerzo de los sistemas sanitarios y de cuidados de larga duración, garantizando la sostenibilidad de la protección social e invirtiendo en nuevas tecnologías”.

En diálogo con Ahora ElDía, la licenciada en Trabajo Social y diplomada en Gerontología Lorena Casotti, responsable de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores de la provincia, habló sobre los desafíos que tiene el Gobierno provincial y los municipios en esta materia: “La pandemia fue el detonante para todos aquellos que veníamos anunciando un incremento de las personas mayores, para que se empiecen a mirar los espacios de las residencias gerontológicas, que fue lo que dio lugar a la creación de esta unidad ministerial. Entre Ríos tiene 258 residencias, y hay municipios como el de Gualeguaychú y otros también, que vienen trabajando en la necesidad de regularizarlas”.

Casotti señaló que esta situación de informalidad persiste porque hay una mirada cargada de negatividad y prejuicios hacia el envejecimiento: “Hoy en día, se están pensando políticas que tiene que ver con el largo plazo, y que no involucran necesariamente la creación de más residencias. Hoy tenemos un 16% de la población que es adulta mayor, y no falta mucho para se convierta en el 30%. Entonces, no se trata solo de generar residencias, sino otros sistemas de cuidado, plantear ciudades accesibles/amigables, que la ciudad sea un espacio donde todos podamos convivir. Hay lugares donde se está previendo que, cada tantos metros, haya un banco en la vereda para que las personas que así lo necesiten, puedan descansar y socializar, de camino a hacer las compras del día. También es importante empezar a formarse, sabemos que hay un alto número de cuidadores informales. Incluso, persiste el prejuicio de que las mujeres deben cuidar a sus padres, es una carga muy importante, entonces, poder pensar que no necesariamente esté depositada esta cuestión en la mujer, sino que todos tiene que comprometerse, y adquirir herramientas de cuidado, nos va a facilitar en acompañar una persona mayor”, apuntó.

Sobre las políticas públicas para la vejez, manifestó que “queremos promover la creación de otros dispositivos, que tienen que ver con los cuidados intermedios, como los centros de día, los clubes de día, espacios que sean de contención y acompañamiento, no solo a la persona mayor, sino también a la familia. Se están trabajando cuestiones de salud mental, con la prevención de patologías que se relacionan con eso. La idea es no llegar tarde, para que las personas se mantengan activas. Sabemos que municipios como el de Gualeguaychú generan muchas actividades con personas mayores, lo que genera un envejecimiento activo y saludable”.

Uno de los grandes desafíos a largo plazo es la organización social de los cuidados: “Necesitamos que los municipios se comprometan para generar espacios amigables, accesibles, y cuestiones que tengan que ver con el sostenimiento del bienestar de las personas. Algunas veces se necesita la voluntad, el interés de visualizar que hay personas mayores, y que necesitan espacios, ya sea en los clubes, en los centros de jubilados, en las vecinales, empezar a visualizar en una cuadra cuántas personas mayores hay ¿Los municipios tienen en cuenta ese dato?”, reflexionó la funcionaria.

Asimismo, expresó que también es necesario que las localidades creen centros de estimulación física y cognitiva, talleres y espacios que generen interacción: “La soledad es una cuestión muy presente en las personas mayores, en algunos casos son por elección, y en otras, porque su entorno fue falleciendo. Entonces, pensar en espacios donde se sociabilice es muy beneficioso. Eso genera un estado de bienestar que las mantiene activas. Los dispositivos comunitario o intermedios deben ser una política que empiecen a implementarse”.

Formas distintas de envejecer



Aunque es cierto que la forma de envejecer cambió mucho y la expectativa de vida se alargó, lo viven de igual manera: “Nosotros siempre hablamos de vejeces, porque en realidad no hay un solo modo de envejecer, y en ese sentido las personas mayores son totalmente diferentes. Hacemos hincapié en las trayectorias de vida, el nivel educativo, la situación económica, los proyectos personales. Hoy por hoy, las personas mayores de 60 años, continúan trabajando, estudian, participan en organizaciones, actividades físicas, es muy diferente ver una persona mayor en la actualidad, que quizás una de 1930. Lo que uno empieza a visualizar es de que envejecemos de diferentes maneras, no es lo mismo la persona que vive en Paraná, que una que vive en Nogoyá, donde incluso el acceso a la salud es diferente. De por sí, hoy tenemos que estar observando que es totalmente distinto el grupo poblacional en una localidad a otra, y en Entre Ríos se incrementa más porque tenemos pueblos muy pequeños, donde el acceso a los centros de salud es más complicado”, resaltó.

Casotti explicó que sigue habiendo prejuicio sobre el envejecimiento y que no todas las personas mayores son dependientes y necesitan el ingreso a una residencia: “Ese es el gran cuestionamiento que se está haciendo. No todas las personas son incapaces de tomar una decisión por el mero hecho de ser mayor. Muchas veces, los hijos suplantan la voz de los padres, pero tenemos que empezar a entender a la vejez como heterogénea. No todos envejecemos de la misma manera, porque nos constituimos de diferentes lugares”.

Indicadores de bienestar



Envejecer en grandes o pequeñas ciudades también plantea diferencias y desafíos. Mientras en Buenos Aires, por ejemplo, existen edificios enteros destinados a viviendas para personas mayores, con unidades individuales o para compartir, en el interior del país persiste el envejecimiento en familia: “Las grandes localidades, como Paraná, Concordia o Gualeguaychú, son lugares donde existen más instituciones y hay espacios para mayor interacción y acceso garantizado a la salud. En un pueblo, quizás, las personas mayores no tienen acceso e implica que tengan que trasladarse, algunas veces, incluso sin recursos. Eso hace que el deterioro de las personas sea muy diferente”.

Para poder hablar de bienestar, la funcionaria aclaró que es necesario tomar indicadores no sólo físicos, sino también de inclusión y participación: “Cuando observamos localidades que tienen un numero poblacional alto de personas mayores que residen en sus hogares, y hay un nivel bajo de institucionalización, es porque hay acompañamiento comunitario, eso dignifica. Hay pequeñas localidades que el número poblacional no es muy alto, pero la presencia de la persona mayor en la comunidad es importante. Entonces, volvemos a lo cultural, la persona mayor es importante, su participación, que se encuentre activa, que se la sume a todos los espacios, quizás en actividades como festividades, donde participan y son parte de esa organización, en eso vemos el bienestar”. Y concluyó: “Por eso, necesitamos que se difunda el reconocimiento a las personas mayores, que no son descartes, que son sujetos plenos de derechos, y que el envejecimiento se incorpore a nivel de las políticas públicas en general. No se trata solo de agregar años, sino de garantizar que podamos llegar con dignidad, con autonomía, participando y siempre activos”.

Un dispositivo local clave para adultos mayores

El Área de Adultos Mayores de Gualeguaychú es muy activa y constantemente está generando instancias recreativas, culturales y de desarrollo de nuevos conocimientos para este segmento de la población. Sin embargo, hay un dispositivo que es la caja de resonancia del cambio de época al que asistimos: el Centro de Día De Cara al Sol, ubicado en el Parque Unzué. Fue inaugurado en 2022 y, desde entonces, se ha constituido como un lugar para responder a las necesidades de los adultos mayores.

Juan Ignacio Olano, secretario de Desarrollo Humano, habló sobre la actualidad del espacio y aseguró que el dispositivo “está pensado para el acompañamiento integral de las personas mayores”.

En De Cara al Sol, los adultos mayores desayunan y almuerzan, con una nutricionista que supervisa la comida. Después tienen talleres de estimulación cognitiva, arte, gimnasia, aquagym, huerta y charlas sobre salud. También arman juegos de mesa, ajedrez, tejo, golf croquet y caminatas. Todo esto con un equipo de profesionales (nutrición, gerontología, trabajadora social, psicólogo, etc.) y en conjunto con PAMI.

Olano manifestó que en la actualidad el cupo del lugar está lleno, pero aspiran a duplicar su capacidad: “Hoy tenemos 35 personas y estamos evaluando la posibilidad de sumar un nuevo turno para duplicar la capacidad operativa. La mayoría de las personas que vienen son jubilados con ingresos muy ajustados y con poca red familiar o social cerca. Por eso el Centro termina siendo un lugar central en su vida cotidiana, no solo un lugar donde van a hacer actividades sino donde encuentran compañía. Para nosotros es uno de los dispositivos más fuertes que tenemos en esa área. Depende del Área de Adultos Mayores, dentro de Desarrollo Humano, y la apuesta es justamente combatir el aislamiento y la soledad, que es algo que afecta mucho a esta franja de edad. Por eso también es efector de PAMI. Esto es parte del compromiso que asumió el intendente con los adultos mayores de la ciudad. Este tipo de políticas son una prioridad para la gestión”.