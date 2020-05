Vizzotti: "la mayoría del país no está en la situación del AMBA, hay que mantenerse alerta"

En ese sentido, añadió que en las zonas de mayor densidad poblacional, donde se registra la circulación comunitaria del coronavirus, se deben "redoblar los esfuerzos" y "cumplir con las recomendaciones" del distanciamiento social obligatorio.

"Para las provincias que no han reportado casos o sólo tienen casos importados, es muy relevante seguir en alerta para detectarlos en forma precoz. Para las que han podido controlar la situación y que hace más de 15 días que no tienen casos, es muy importante no bajar la guardia", explicó.

Sobre las áreas con mayores contagios y fallecidos, Vizzotti recordó que, geográficamente hablando, se trata de "un porcentaje reducido de los municipios del país" pero que son "muy importantes" en lo que respecta al número de habitantes.

En esos lugares se deben seguir las recomendaciones: que las salidas de los hogares sean "las mínimas", sin utilización de transporte público, manteniendo distancia social, usando tapabocas y con higiene de manos y de los espacios físicos.

Por otra parte, la secretaria de Acceso a la Salud destacó la inauguración de un hospital modular realizada ayer por el presidente Alberto Fernández en el municipio bonaerense de Almirante Brown.

Dijo que se trata de uno de los 12 construidos para "mejorar la respuesta del sistema de salud" y ampliar en 840 la oferta de camas tanto de terapia intensiva como de internación general para el tratamiento de la Covid-19.

Por otra parte, el reporte del ministerio no registró nuevos fallecimientos desde el último parte emitido ayer por la noche, por lo que la cifra de muertos se ubica en 353, con una tasa de letalidad de 4,9.

El total de casos confirmados es de 7.134: de ellos 2.497 (un 35%) han superado la infección y 4.284 se encuentran cursándola, con 149 internados en unidades de terapia intensiva.

Respecto a los positivos, 935 (13,1%) son importados, 3.226 (45,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 2.169 (30,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Ayer fueron realizadas 3.220 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 96.893 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.135,3 muestras por millón de habitantes.

El porcentaje de positividad se encuentra por debajo del 10%, lo que equivale decir que 9 de cada 10 muestras tomadas tienen resultado negativo.

Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 40 años.