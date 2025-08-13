A través del Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables y en el marco del programa “Voces de cambio”, pondrá en marcha nuevamente los espacios de grupalidad, una instancia de trabajo colectivo con varones que ejercieron o ejercen violencia, orientada a promover la reflexión crítica, el cambio de conductas y la construcción de vínculos saludables.



Para participar de estos talleres, los varones deben mantener una regularidad de asistencia en los espacios de escucha individual que brinda el equipo profesional del programa, instancia fundamental para evaluar la inclusión en esta etapa grupal.



El programa “Voces de cambio” es desarrollado por un equipo interdisciplinario de psicología, trabajo social y derecho, que aborda los casos desde una perspectiva de género, derechos humanos y salud mental comunitaria. Su objetivo es prevenir nuevas situaciones violentas, actuando de forma articulada con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Juzgado de Familia y el Sistema de Protección de Derechos.



En estos espacios de grupalidad, se fomenta la reflexión sobre las propias conductas, el reconocimiento del daño causado y la asunción de responsabilidades. A través del intercambio con otros participantes y la guía profesional, se busca que los varones puedan identificar y desnaturalizar patrones culturales que sostienen relaciones desiguales y violentas.



“Esta línea de trabajo es parte de una política pública integral que entiende que la prevención de la violencia debe contemplar tanto la asistencia y protección de las víctimas como el trabajo sostenido con quienes ejercen violencia, para cortar el ciclo y promover transformaciones reales y duraderas en la comunidad”, manifestaron desde el Área de Género.



Ante cualquier consulta, se pueden comunicar al espacio Voces de Cambio al teléfono: 3446-209363.