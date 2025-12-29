INSÓLITO SINIESTRO
Volcó su auto en el sur entrerriano y tuvo que caminar varios kilómetros porque nadie lo veía
Un hombre de 71 años debió caminar durante varios minutos hasta encontrar un comedor, desde el cual pudo llamar para pedir ayuda.
El curioso siniestro vial ocurrió en la Autovía N°12 kilómetro 138, mano Buenos Aires a Entre Rios. El vehículo involucrado fue una CHEVROLET ZAFIRA , conducido por un hombre de 71 años, domiciliado en la ciudad de San Miguel.
Al momento del siniestro, el vehículo circulaba desde la provincia de Buenos Aires rumbo a Corrientes, perdió el control y terminó entre los árboles.
Según el conductor del vehículo, el hecho ocurrió alrededor de las 05:30 hs, no se veía el auto desde la ruta, ya que quedó entre los árboles y casi tapado por la vegetación, y el a pesar de hacer seña nadie paraba, por lo que caminó hasta el km 134 y pidió ayuda a una señora de un comedor, y ella fue la que dió aviso a las fuerza de seguridad.
Una dotación a bordo del móvil N° 24 de Bomberos Voluntario de Ceibas llegó al lugar, también la patrulla de Gendarmería NAC. vial y luego se pidió el auxilio a Vialidad Nacional para retirar el auto del lugar.