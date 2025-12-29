El curioso siniestro vial ocurrió en la Autovía N°12 kilómetro 138, mano Buenos Aires a Entre Rios. El vehículo involucrado fue una CHEVROLET ZAFIRA , conducido por un hombre de 71 años, domiciliado en la ciudad de San Miguel.

Al momento del siniestro, el vehículo circulaba desde la provincia de Buenos Aires rumbo a Corrientes, perdió el control y terminó entre los árboles.

Según el conductor del vehículo, el hecho ocurrió alrededor de las 05:30 hs, no se veía el auto desde la ruta, ya que quedó entre los árboles y casi tapado por la vegetación, y el a pesar de hacer seña nadie paraba, por lo que caminó hasta el km 134 y pidió ayuda a una señora de un comedor, y ella fue la que dió aviso a las fuerza de seguridad.

Una dotación a bordo del móvil N° 24 de Bomberos Voluntario de Ceibas llegó al lugar, también la patrulla de Gendarmería NAC. vial y luego se pidió el auxilio a Vialidad Nacional para retirar el auto del lugar.