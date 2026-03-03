Un automóvil volcó en la Autovía Nacional 14, a la altura del kilómetro 22, en sentido Entre Ríos hacia Buenos Aires, y sus cinco ocupantes debieron ser trasladados al hospital con lesiones.

El hecho se registró alrededor de las 13.25 de ayer. Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un Volkswagen Polo —un hombre mayor de edad con domicilio en Morón, provincia de Buenos Aires— perdió el control del rodado cuando circulaba desde Federación hacia territorio bonaerense.

Como consecuencia, el vehículo despistó y volcó, quedando apoyado sobre uno de sus laterales en la zona del préstamo, contra el alambrado lindero a la traza.

En el auto viajaban además otro hombre mayor de edad, dos mujeres mayores y un menor. Al arribo de la dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, todos los ocupantes ya habían logrado salir del habitáculo con ayuda de personas que pasaban por el lugar.

Los cinco presentaban lesiones y fueron asistidos en primera instancia en el lugar. Intervinieron ambulancias del Hospital Centenario y del Hospital Eva Duarte. Posteriormente, todos fueron trasladados al nosocomio de Gualeguaychú para una mejor evaluación.

Bomberos aseguró la escena hasta la llegada de las demás fuerzas de seguridad y se solicitó auxilio al concesionario vial.

En el operativo colaboraron personal de Policía Abigeato de Perdices, Comisaría Séptima, Policía Científica, Policía Caminera de Gualeguaychú y Gendarmería Vial Ceibas.