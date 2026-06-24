Un hombre y una mujer oriundos de Concepción del Uruguay sufrieron lesiones luego de protagonizar un accidente sobre la Autovía Nacional Nº 14, en las primeras horas de este miércoles.

El hecho se registró alrededor de las 5.30, a la altura de Ceibas, en el kilómetro 1, en sentido hacia Gualeguaychú. Por motivos que son materia de investigación, el conductor de un Volkswagen Polo perdió el control del vehículo, que terminó volcado fuera de la calzada, sobre la zona de banquina y un sector anegado lindante a la ruta.

Tras recibir el aviso de emergencia, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas acudió al lugar para asistir en las tareas de auxilio y evaluar la situación. Al arribar, los rescatistas constataron que los dos ocupantes presentaban distintas lesiones como consecuencia del impacto.

Personal sanitario trasladó inicialmente a las víctimas al Hospital Eva Duarte de Ceibas para una primera atención. Posteriormente, debido a la complejidad de las heridas, ambos fueron derivados al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Según la información suministrada por los equipos de emergencia, el vehículo era conducido por un hombre de 48 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 47. Ambos tienen domicilio en la ciudad de Concepción del Uruguay.

En el operativo también intervino personal policial de Ceibas, que se encargó de ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad en el sector hasta la remoción del automóvil, tarea que se realizó con la colaboración del servicio de auxilio de la concesionaria vial.