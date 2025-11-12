Un joven sufrió heridas de gravedad tras protagonizar un vuelco en Ruta 18, en jurisdicción de Villaguay. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Rosa, donde permanece internado.

Según se informó a AHORA, el hecho ocurrió esta madrugada, alrededor de las 4:35, a la altura del kilómetro 147. El joven, de 27 años, manejaba una Volkswagen Amarok.

La camioneta se encontraba volcada e invertida sobre un curso de agua debajo de un puente. Dos hombres que se hallaban en la zona brindaron auxilio al conductor, que presentaba dificultad respiratoria producto del siniestro.

El lesionado fue trasladado por una ambulancia al Hospital Santa Rosa, donde el médico policial dictaminó lesiones de carácter grave. Se comunicó el hecho a la fiscal en turno, dando intervención a la División Policía Científica.

Las actuaciones estuvieron a cargo de personal policial de Comisaría Primera y colaboraron en el lugar Cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Villaguay.