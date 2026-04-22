Un camión volcó este miércoles en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 255,7, y su conductor debió ser rescatado luego de quedar atrapado dentro de la cabina. Ocurrió en jurisdicción del departamento Concordia.

El siniestro fue constatado por personal de la Comisaría Frigorífico Yuquerí en inmediaciones del acceso desde la ruta 22 hacia la Autovía Artigas, en sentido sur.

Según se informó oficialmente, el vehículo involucrado fue un Volkswagen 17.220 que transportaba pallets de madera. Por causas que son materia de investigación, el chofer perdió el control y terminó volcando cuando descendía para incorporarse a la traza nacional.

A raíz del impacto, el conductor quedó atrapado en el interior del camión y tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios.

Luego fue trasladado en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se informó que presentaba traumatismo encéfalo craneano, escoriaciones y politraumatismos, por lo que quedó en observación para una nueva evaluación.

En el operativo también colaboró una empresa que aportó maquinaria pesada, utilizada para levantar el camión y facilitar la liberación del conductor.