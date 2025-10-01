Se produjo el despiste y vuelco de un camión este miércoles por la mañana. Sucedió en jurisdicción de Comisaría Guardamonte, en la Ruta Provincial N°6.

A la altura de kilómetro 151, volcó un camión Volvo FM 370, que transportaba Levasil FO1440 marca Nouryon (producto químico no peligroso), el cual circulaba de norte a sur.

Se supo que el transporte había partido de Pasos de los Libres, provincia de Corrientes, y se dirigía a San Luis. Era conducido por un hombre de domiciliado en Paso de Los Libres.

El vuelco se produjo afortunadamente sin lesionados. La ruta se encontraba liberada, con tránsito normal.

Se solicitó la colaboración de Bomberos Voluntarios de Maciá, para limpiar el barro de la cinta asfáltica.