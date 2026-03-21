Un camión que transportaba soja volcó este sábado en medio del temporal que azotó a Entre Ríos. Según se informó a AHORA, el hecho ocurrió en Ruta 32, en jurisdicción de María Grande.

El siniestro fue entre las localidades de Sosa y Tabossi.

Producto del vuelco, parte de la carga quedó desparramada sobre la banquina y el sector de la calzada.

El tránsito tuvo que ser asistido por las autoridades policiales.

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