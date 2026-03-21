SINIESTRO VIAL
Volcó un camión de soja en medio del temporal en Entre Ríos
Más consecuencias del temporal. El conductor perdió el control y desparramó su carga en medio de la calzada. El tránsito fue asistido.
Un camión que transportaba soja volcó este sábado en medio del temporal que azotó a Entre Ríos. Según se informó a AHORA, el hecho ocurrió en Ruta 32, en jurisdicción de María Grande.
El siniestro fue entre las localidades de Sosa y Tabossi.
Producto del vuelco, parte de la carga quedó desparramada sobre la banquina y el sector de la calzada.
El tránsito tuvo que ser asistido por las autoridades policiales.
re
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar