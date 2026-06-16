Un camión volcó este martes en las primeras horas de la mañana en la Ruta Nacional 12 en el kilómetro 180, a la altura de Sauce en Entre Ríos. Se encuentra interrumpida la circulación en ambos sentidos, ya que el acoplado quedó sobre la calzada con su carga dispersa.

Trabaja en el lugar personal de Conservación y una grúa para remover la carga y liberar la ruta.

Segú supo AHORA, no se registran heridos producto del accidente.

El siniestro ocurrió al sur de la provincia, en el departamento Islas, en el tramo de la ruta 12 entre Ceibas y Médanos.

En el lugar intervino perosnal de bomberos. Se solicita evitar la zona y circular con precaución.