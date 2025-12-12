EN EL KM 480
Volcó un camión en la Ruta 12 y el tránsito permanece cortado
Un camión volcó cerca del kilómetro 480 de la ruta nacional 12 en Entre Ríos en inmediaciones de El Palenque y el tránsito se encuentra afectado momentáneamente.
Un camión volcó en la Ruta Nacional 12 en el departamento Paraná a la altura de El Palenque este viernes por la mañana y afectó la circulación por la zona, por lo que se recomienda precaución al transitar por el lugar.
Fuentes policiales confirmaron a AHORA que el accidente se produjo a la altura del kilómetro 480, en inmediaciones de El Palenque, a unos 15 kilómetros de Cerrito.
El vuelco fue de un camión que transportaba bobinas de papel y según adelantaron no habría lesionados de gravedad, pero el siniestro producía complicaciones en el tránsito cerca de las 11 de la mañana de este viernes.