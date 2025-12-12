Un camión volcó en la Ruta Nacional 12 en el departamento Paraná a la altura de El Palenque este viernes por la mañana y afectó la circulación por la zona, por lo que se recomienda precaución al transitar por el lugar.

Fuentes policiales confirmaron a AHORA que el accidente se produjo a la altura del kilómetro 480, en inmediaciones de El Palenque, a unos 15 kilómetros de Cerrito.

El vuelco fue de un camión que transportaba bobinas de papel y según adelantaron no habría lesionados de gravedad, pero el siniestro producía complicaciones en el tránsito cerca de las 11 de la mañana de este viernes.