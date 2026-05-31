Un camión volcó este sábado por la tarde en la Ruta 12, en el sur de Entre Ríos, y sus tres ocupantes fueron derivados al hospital San Antonio de Gualeguay.

Según informaron Bomberos Voluntarios de Gualeguay, el accidente ocurrió pasando el ingreso al Camino a la Costa, a unos 12 kilómetros de la ciudad, y se habría producido antes de las 14 horas de este sábado. Dos dotaciones del cuartel llegaron poco después de esa hora al lugar del accidente.

Debido al impacto causado por el vuelco del camión, los tres ocupantes del vehículo fueron derivados al Hospital de Gualeguay para su atención.

El camión, un Scania perteneciente a una empresa de Gualeguay, circulaba en sentido norte-sur cuando su conductor perdió el control por causas que se investigan y terminó volcando sobre la ruta.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Bomberos. A pesar del accidente, el tránsito no debió ser interrumpido y la circulación se mantuvo con normalidad.

Según informaron fuentes policiales, las lesiones de los involucrados en el accidente fueron leves.