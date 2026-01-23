Un camión protagonizó un fuerte vuelco el mediodía de este miércoles sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 274, en jurisdicción de General Galarza, Gualeguay.

El hecho ocurrió el jueves en el acceso al tránsito pesado de la localidad, movilizando de inmediato a los cuerpos de emergencia ante el riesgo de una tragedia mayor.

Tras el alerta recibido a las 13:15, dos unidades de Bomberos Voluntarios (N° 5 y N° 6) se desplazaron hasta el lugar del siniestro. Al arribar, los brigadistas constataron que el transporte de carga había sufrido una importante pérdida de combustible, lo que generaba un peligro inminente de incendio en la zona.

Por tal motivo, el personal de bomberos procedió a realizar las tareas de enfriamiento y neutralización del líquido derramado para asegurar la escena.

Durante el operativo, se trabajó de manera coordinada con los efectivos de la Policía, quienes colaboraron en el control del tránsito y el resguardo del área afectada.