Un camión perteneciente al Municipio volcó parte de su carga esta mañana en la autopista Panamericana, a la altura de Ingeniero Maschwitz, en el norte bonaerense. El vehículo circulaba en sentido a la ciudad de Buenos Aires cuando, al tomar una curva, se produjo el siniestro.

Desde el Área de Prensa Institucional informaron que el chofer no sufrió lesiones y se encuentra en buen estado. El incidente ocurrió sobre el segundo carril, donde el acoplado perdió varios bolsones con productos de tecnología para reciclaje, que quedaron esparcidos sobre el carril rápido y contra la barrera de contención.

Personal de Autopistas del Sol y efectivos de la Policía Bonaerense acudieron de inmediato para ordenar el tránsito, que se mantiene muy lento debido a que los dos carriles principales quedaron parcialmente obstruidos.