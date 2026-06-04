Un accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana en la intersección de avenida Eva Perón y Pasaje de los Niños, en Corcondia, donde una camioneta terminó volcada tras impactar contra una columna de alumbrado público.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 7. Personal de Comisaría Cuarta acudió al lugar tras ser alertado sobre el hecho.

Por causas que se investigan, el conductor de una Volkswagen Sharan, un hombre de 67 años que viajaba acompañado por una mujer de 60, perdió el control del vehículo mientras circulaba por avenida Eva Perón en sentido norte-sur.

Como consecuencia, la camioneta chocó contra una columna ubicada en la esquina noroeste de la intersección y terminó volcada sobre su techo.

Los ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención médica. Hasta el momento, se aguarda el informe sobre el carácter de las lesiones sufridas.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, sección Accidentología Vial, para determinar las circunstancias del hecho.