Una familia que viajaba por la Autovía 14 cruzando Entre Ríos desde Buenos Aires y con destino a Paraguay volcó en la mañana de este martes y terminó dada vuelta sobre el cantero central de la ruta, en medio de las intensas lluvias que asolan a la provincia desde la madrugada.

El accidente se produjo alrededor de las 11 de este martes en el kilómetro 96 de la Ruta Nacional 14. Afortunadamente, el conductor y sus acompañantes resultaron ilesos.

Según informaron fuentes policiales a AHORA, el hecho involucró una camioneta Kia Sportage, conducida por un hombre. El conductor viajaba desde Buenos Aires con su esposa e hija con destino a Paraguay. Por razones que aún se investigan, perdió el control del vehículo, que terminó volcando sobre el canal que divide ambas arterias de la ruta.

A pesar del siniestro vial, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones. El vehículo no obstaculizó el tránsito. En el lugar, intervino personal de la Comisaría de Colonia Elía para realizar las actuaciones correspondientes.