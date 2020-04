Volver a ruedo en plena pandemia: ¿Cómo trabajan las ópticas de la ciudad?

No es para menos, los profesionales trabajan con lentes, de todo tipo, todo el tiempo.

Sergio Chaia, propietario de una óptica, señaló que “desde el punto de vista económico es muy importante poder volver a trabajar, al igual que los diferentes rubros del comercio que poco a poco están retornando a su actividad".

"Nosotros regresamos con un horario reducido que es de 8 a 13 y con un protocolo sanitario muy estricto”, aseguró. El distanciamiento social, el uso del barbijo tanto del cliente como de los profesionales, el uso permanente alcohol en gel, y un trapo de piso con lavandina son los recaudos.

Chaia explicó que la atención se maneja por turnos y que cada vez que atiende a un cliente que llega con sus anteojos, esos lentes son sometidos a un proceso de limpieza muy sencillo: una batea con agua jabonosa, se los limpia, enjuaga y se los seca con un paño limpio.

Contó que "los pacientes que se presentan en estos días, son aquellos que lo tienen que hacer por una urgencia, personas que presentan patología que deben ser atendidas de inmediato y que no pueden prescindir de las gafas". Los lentes de descanso y los de sol, por ahora pueden esperar.

En el plano económico, Chaia aseguró que “estar 30 días parados fue muy duro, al golpe lo sentí como todos, con la suerte de que cuento con un stock de lentes e insumos para trabajar. No tengo la obligación de salir comprar, pero si la necesidad de vender, aunque no lo puedo hacer a los precios acordes al costo de la mercadería, porque la realidad me marca que no voy a vender lo mismo que antes de la pandemia".

Las ópticas llevan tres días trabajando, con un flujo de clientes un 75% menor al de un día previo al coronavirus."Sabemos que mucha gente está asustada por la posibilidad de infectarse y han cancelado turnos con oftalmólogos, situación que nos afecta directamente”.

Opino que "las consecuencias económicas se van a extender como mínimo hasta fin de año para llegar a los niveles previo a la pandemia”.

El dólar

Por último, Chaia señaló que “muchos de los componentes de un lente son importados, y con el dólar alto es lógico que los precios aumenten, no tanto en los cristales, sí en las monturas y en los armazones”.

A modo de ejemplo, dijo que en algunos listados de precios gafas que estaban a 1100 pesos, hoy están a 1500. Resaltó que el “dólar golpea directamente en el rubro, debido a que la mayoría del material, maquinarias e insumos, es importado”.