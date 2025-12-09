Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, junto a organizaciones sociales de la comunidad conmemorarán del Día Internacional de los Derechos Humanos el miércoles 10 de diciembre desde las 18 horas en Plaza San Martín.

Realizarán el repintando los pañuelos y a las 20 horas se hará el redescubrimiento de la placa en homenaje a las y los desaparecidos de Gualeguaychú. Cabe señalar que en la placa anterior, inaugurada en 2019, sólo figuraban 21 de las 37 víctimas del terrorismo de Estado de nuestra ciudad.

Invitaron a los participante a acudir con reposera, pincel o rodillo.

