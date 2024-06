Este martes, el Área de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad confirmó que este año volverá a realizarse el tradicional desfile del 9 de Julio en la Costanera, con motivo de la celebración del Día de la Independencia. El acto protocolar que dará inicio a los festejos patrios comenzará a las 14:30, para luego dar lugar al desfile multitudinario del que participarán escuelas primarias y secundarias de toda la ciudad.



La convocatoria para participar del desfile, realizada desde la Municipalidad se extendió a todas las escuelas de la ciudad, varias de las cuales ya han confirmado su asistencia, en tanto queda en la decisión de sus directivos y docentes la participación de sus alumnos.



También se ha invitado a todos los clubes de Gualeguaychú, a las comparsas del Carnaval del País, a los grupos de Scouts, a las diferentes asociaciones y ONG de la ciudad, a los ballets y a los diferentes grupos de adultos mayores.



La fecha del desfile coincide este año con el inicio del receso invernal, por lo cual algunas instituciones han decidido no participar del mismo, pero desde el Área de Ceremonial y Protocolo Municipal informaron que las invitaciones se realizaron para todos los colegios de la ciudad sin excepción, con la intención del que el desfile sea abierto y participativo, y que la decisión final de participar corresponde a cada institución.



Los alumnos de las escuelas primarias y secundarias que participen del desfile, recorrerán la Avenida Morrogh Bernard, desde la Plaza Almeida (ex Plaza Colón) hasta la calle Guerra. El acto principal, con palabras de autoridades municipales, será a las 14:30 y se estima que el desfile durará alrededor de dos horas.



Desde la Municipalidad aclararon que el espacio de Costanera se utilizará sólo para el desfile y para los ciudadanos de Gualeguaychú que quieran presenciarlo, razón por la cual no habrá puestos de venta de comida de ningún tipo. También recordaron que la última reunión informativa y el cierre de inscripciones para quienes deseen participar del evento, será el día 28 de junio a las 19 en el Salón del HCD.